Пекинский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» проведет сезон в КХЛ на «СКА Арене»

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» проведет следующий сезон в КХЛ на петербургской «СКА Арене», сообщает пресс-служба Континентальной лиги. Предыдущие сезоны команда из Пекина провела на арене в подмосковных Мытищах. «СКА Арена» стала свободной после того, как СКА отказался играть на площадке в связи с грядущим закрытием станции метро «Парк Победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Клуб с берегов Невы отыграет следующий сезон в Ледовом дворце, который вмещает чуть более 12 тыс. человек. Что касается «СКА Арены», то ее ввели в эксплуатацию в ноябре 2023 года, на ней дважды установили мировой рекорд посещаемости на крытых площадках. Встречи посетили почти 24 тыс. человек. Для сравнения, на матчи «Куньлуня» в домашних матчах приходили 2,5 тыс. посетителей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что СКА на выезде сыграет с «Локомотивом» в первом матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Ярославля в минувшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина.

Андрей Маркелов