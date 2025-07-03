Первоуральск получит 100 млн рублей на обновление автобусного парка

Первоуральску (Свердловская область) из областного бюджета выделено около 101,3 млн руб. на обновление парка общественного транспорта, следует из данных на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Управление ЖКХ и строительства Первоуральска уже объявило конкурс на поставку семи новых автобусов. Согласно конкурсной документации, автобусы должны быть поставлены не позднее ноября. Кроме того, они должны соответствовать следующим требованиям: автоматическая коробка передач, работа на газомоторном топливе, длина не менее 9,5 м, наличие валидатора и вместительность не менее 70 пассажиров.

Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер утвердил список из 12 городов и поселков, которые получат субсидии на покупку городских автобусов. В областном бюджете на обновление общественного транспорта выделено 200 млн руб. Планируется закупить 39 автобусов российского производства: 36 среднего класса и три малого класса.

Напомним, в конце прошлого года мэр Первоуральска Игорь Кабец сказал, что для полного обновления автобусного парка города и пригорода нужен 1 млрд руб. Кроме того, господин Кабец сообщил, что с середины года могут изменить схему движения автобусов.

Полина Щуцкая