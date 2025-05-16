Новые автобусы на 200 млн рублей получат 12 свердловских городов и поселков

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер заседании правительства региона утвердил список из 12 городов и поселков, которые получат субсидии на покупку городских автобусов, передает департамент информационной политики области. Их получат пункты, где проживает менее 150 тыс. человек.

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В областном бюджете на обновление общественного транспорта выделено 200 млн руб., при этом он покроет около 70% расходов. Планируется закупить 39 автобусов российского производства: 36 среднего класса и три малого класса. Первоуральск, Новоуральск и Краснотурьинск получат по семь средних автобусов, Верхняя Салда — пять средних, Красноуральск — три малых, а Верхняя Пышма, Ирбит и Тугулым — по два средних автобуса. Верхняя Тура, Бисерть, Талица и Ачит получат по одному автобусу средней вместимости.

Муниципалитеты могут либо самостоятельно приобрести автобусы, либо передать субсидию перевозчику для закупки. В заявке на субсидию каждый муниципалитет указал три маршрута, где планируется использовать транспорт. Поставки транспорта должны завершиться до конца 2025 года.

Напомним, победителем аукциона на право поставки в Екатеринбург 15 автобусов-«гармошек» на газомоторном топливе стала компания «Автотехком». Они начнут курсировать по улицам города уже в августе и будут направлены на самые востребованные маршруты.

Ирина Пичурина