Кабец: чтобы приобрести весь парк автобусов для Первоуральска, нужен 1 млрд

На прямой линии мэр Первоуральска Игорь Кабец, отвечая на вопрос жительницы, сказал, что для полного обновления автобусного парка города и пригорода нужен 1 млрд руб. «Пока целого миллиарда нет. Конечно, если бы он был, то, наверное, проблем бы не было. Но пока его нет, будем закупать (транспорт. — «Ъ-Урал») поэтапно, постепенно заменяя»,— прокомментировал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам Игоря Кабца, накануне, 25 декабря, на два маршрута в Первоуральске вышли четыре новых автобуса. «Они вышли на самые объемные по пассажиропотоку маршруты — это "Магнитка" и "Динас". Обязательно будем продолжать данное направление и развивать»,— отметил господи Кабец, добавив, что на следующий год запланировано приобретение автобусов «в рамках местного бюджета и суммы для софинансирования в рамках региональной программы».

Отвечая на вопрос жительницы о полном обновлении автобусного парка, Игорь Кабец заявил: «Чтобы приобрести весь парк автобусов для Первоуральска и пригорода, нужен 1 млрд руб. Мы обсчитывали этот вопрос. Да, в этом году наш бюджет составляет 8 млрд руб., но у нас есть социально значимые направления, по которым мы должны работать. Это в том числе и ремонт дошкольных учреждений»,— подчеркнул он.

Завершая ответ на вопрос, господин Кабец добавил, что в начале 2025 года будут проведены встречи с жителями, а с середины года могут изменить схему движения автобусов, потому что «на сегодня она частично разрозненна».

Напомним, в ноябре Первоуральск посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред президента в УрФО Артем Жога. Они встретились с жителями микрорайона Динас, которые пожаловались на планы администрации отменить маршрут №15. Господин Куйвашев пообещал, что власти региона «погрузятся в эту проблему». Позже Игорь Кабец сообщил, что схема движения автобусов в Первоуральске останется без изменений.

Анастасия Таначева