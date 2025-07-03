В Ярославле землю в Тверицах выставили на торги

В Ярославле объявлены аукционы на право заключения договоров аренды трех участков на Тверицкой набережной для дальнейшего строительства, соответствующая информация размещена на сайте мэрии. Речь идет о земле, которую мэрия в 2017 году передала в собственность Ярославской епархии Русской православной церкви для ее нужд, однако впоследствии участки были проданы коммерческим организациям. Прокуратура обратилась в суд, который признал сделки незаконными, а участок вернул в муниципальную собственность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок в Тверицах, возвращенный в муниципальную собственность

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Участок в Тверицах, возвращенный в муниципальную собственность

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В настоящее время на торги выставлены три участка площадью 3,7, 3,8 и 4 тыс. кв.м. Там можно построить малоэтажные многоквартирные дома. Начальная цена каждого объекта составляет 4,4-4,6 млн руб., впоследствии сумма продажи станет размером ежегодной арендной платы. Торги по всем трем аукционам состоятся 16 июля.

Кроме того, по факту махинаций с землей было возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной компании, которое сейчас находится на рассмотрении в суде.

Алла Чижова