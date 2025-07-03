На Ставрополье отремонтируют 18 многоквартирных домов

В Ставропольском крае отремонтируют 18 многоквартирных домов на сумму более 65 млн руб. Подрядчика выбрали через электронный аукцион. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, работы включают замену восьми крыш, обновление инженерных сетей, арматуры, стояков и пусконаладку. В некоторых случаях с заходом в квартиры и временным отключением услуг.

«Больше всего объектов в Михайловске — 16 домов, еще 2 — в Изобильном. Все здания были построены в середине20-го века и сильно изношены»,— приводятся в сообщении слова представителя пресс-службы Фонда капремонта.

Валентина Любашенко