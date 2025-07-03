Axios узнал о скором возобновлении ядерных переговоров США и Ирана

Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф планирует возобновить ядерные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По словам собеседников портала, встреча может пройти в Осло на следующей неделе. Однако точная дата пока неизвестна. Представители Белого дома заявили Axios, что «никаких объявлений о поездках нет». В МИД Ирана вопрос не прокомментировали.

Господа Уиткофф и Аракчи поддерживали контакт на протяжении 12-дневного конфликта Ирана и Израиля, пишет портал. Информацию о переговорах представителей США и Ирана также ранее передавал израильский телеканал N12.

30 июня The Jerusalem Post со ссылкой на источники писали, что высокопоставленные иранские чиновники ждут согласия верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи на возобновление переговоров с США.

Незадолго до этого NBC News сообщали о возобновлении переговоров между двумя странами «в ближайшие дни». По данным телеканала, господин Уиткофф предложит иранской стороне отказаться от обогащения урана в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана.