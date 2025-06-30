JPost: иранские чиновники ждут согласия аятоллы Хаменеи на переговоры с США

Высокопоставленные иранские чиновники ожидают «зеленого света» от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, чтобы начать переговоры с США. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным источников, неясно, вызван ли отказ аятоллы Али Хаменеи дать указания его несогласием или трудностями со связью. После израильских ударов по Ирану верховный лидер укрылся в бункере на северо-востоке Тегерана, согласно сообщению Iran International.

Axios сообщал, что во время взаимных ударов Ирана и Израиля аятолла Али Хаменеи воспрепятствовал переговорам между главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По информации Равида, это решение привело к тому, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении удара по иранским ядерным объектам в ночь на 22 июня. По данным Reuters, Тегеран выразил готовность возобновить обсуждение ядерной сделки при условии прекращения атак со стороны Израиля.