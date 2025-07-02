По делу о нападении на Курскую область приговорили бойца ВСУ

Наводчика-оператора механизированной бригады ВСУ Максима Назаренко приговорили к 16 годам строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме. 2-й Западный окружной военный суд признал его виновным в теракте. Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

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Мужчина в сентябре-октябре прошлого года занимался перевозкой минометных расчетов и других украинских военнослужащих в Курской области. Он высаживал бойцов в Глушковском районе, после чего уезжал на Украину за пополнением. Помимо этого, фигурант перевозит оружие, включая гранатометы. Также украинец участвовал в блокировании села Веселое. Он запугивал местных жителей, препятствовал их передвижению и эвакуации.

26 октября БМП, в которой ехал Назаренко, подорвалась на мине. Боец ВСУ получил ранение и сдался российским военнослужащим.

Ранее приговоры за нападение на Курскую область получили три бойца ВСУ. Они занимались разведкой неподалеку от поселка Новый Путь в Глушковском районе Курской области. Им назначили от 15 до 16 лет колонии строгого режима.

Никита Черненко