В 15 городах и селах Ставрополья увеличили объем подачи питьевой воды

Объем подачи питьевой воды увеличили в 15 городах и селах Ставрополья. Населенные пункты получили дополнительно 7 тыс. куб. м воды в сутки. Об этом сообщила пресс-служба «Крайводоканала».

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По информации пресс-службы, увеличение объема подачи стало возможным в результате ремонта двух из шести городских артезианских скважин. Специалисты провели механическую чистку и промывку фильтровых колонн.

Кроме того, на Малкинском месторождении пробурили еще две скважины, что увеличило объем подачи питьевой воды в нескольких населенных пунктах региона.

Ожидается, что поток ресурса достигнет 13 тыс. куб. м в сутки, поясняют в сообщении.

Валентина Любашенко