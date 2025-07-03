Нападающий ярославского ХК «Локомотив» Александр Радулов не сыграет в «Матче года» между российскими игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Обновленная информация о составах команд размещена на сайте мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Матч между звездами НХЛ и КХЛ пройдет 13 июля в Москве. Ранее сообщалось, что в состав команды КХЛ Радулов войдет, однако в обновленном списке его нет. Вместе с тем появились другие игроки ярославского «Локомотива» — вратарь Даниил Исаев и нападающий Максим Шалунов, забивший решающую шайбу в финале Кубка Гагарина 2025.

Алла Чижова