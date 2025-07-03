Ограничения в аэропорту Ижевска сняты, два самолета ушли на запасные аэродромы

В аэропорту столицы Удмуртии сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации в 18:45 местного времени. Они вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Два самолета ушли на запасные аэродромы: один выполнял рейс по направлению в Ижевск, второй — в Нижнекамск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова Фото: Мария Бакланова

Ранее в Удмуртии отменили режим опасности БПЛА. В 16:17 глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что не менее двух беспилотников атаковали объект на территории региона. «Один аппарат цели не достиг, второй попал в технические сооружения. Ликвидируются последствия»,— сказал он. Информации о жертвах и пострадавших нет. Объект находится не в Ижевске и не в других городах.

Это вторая атака беспилотников на объекты в Удмуртии за последние дни. Утром 1 июля вражеские дроны ударили по оборонному ижевскому предприятию. В республике был объявлен режим опасности БПЛА: силы и средства находились в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска вводились ограничения. Общее количество пострадавших составило 45 человек. Трое погибли.

Шестерых пострадавших, в их числе подросток, эвакуировали спецбортом МЧС в медучреждения Москвы ночью 2 июля. Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, за жизнь двоих борются врачи. Оказание медпомощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 28 пострадавших, включая еще одного несовершеннолетнего, находятся в больницах Ижевска. Региональные власти называют приоритетом сейчас оперативную и полную помощь заводчанам.

Подробнее об этом читайте в материале «В состоянии тяжести».