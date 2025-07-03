Дело о растрате при разработке гибких планшетов в «Роснано» передано в суд

Генпрокуратура РФ направила в Гагаринский районный суд Москвы дело бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Его считают виновным в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 6 млрд руб. компании «Роснано» под видом производства планшетов с гибким экраном, следует из сообщения на сайте ведомства.

По версии следствия, господин Галкин действовал совместно с зампредом правления «Роснано» Юрием Удальцовым и инвестдиректором компании Николаем Тычининым. С 2011 по 2021 год они растратили более 6 млрд 672 млн 961 тыс. руб., принадлежащих «Роснано». Хищение, как считают правоохранители, было совершено ими под видом реализации проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения». Выделенные для разработки гаджета деньги они перевели в иностранные юрисдикции.

28 апреля Николая Тычинина и Юрия Удальцова объявили в розыск. Господин Галкин был арестован летом 2024 года.

Прототип разрабатываемого планшета в 2011 году презентовал президенту России Владимиру Путину возглавлявший тогда «Роснано» Анатолий Чубайс.

Подробнее о деле гибкого планшета — в материале «Анатолию Чубайсу не хватило дел».