Экс-главу «Пластик лоджик» и топ-менеджера «Роснано» объявили в розыск за растрату

Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего гендиректора компании «Пластик лоджик» Николая Тычкина, а также экс-зампредседателя правления Роснано Юрия Удальцова. Фигуранты проходят по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщило ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что мужчины скрылись от следствия за границей. Их дело выделили в отдельное производство.

Следствие считает, что руководство «Пластик лоджик» похитило более 13 млрд руб. при создании гибкого планшета для школьников. В 2011 году прототип устройства презентовал Владимиру Путину Анатолий Чубайс, возглавлявший тогда «Роснано». Правоохранительные органы считают, что компании не хватало квалифицированного персонала и мощностей, чтобы реализовать проект.

Фигурантами в рамках дела проходят ряд топ-менеджеров «Роснано» и «Пластик лоджик». Так, в феврале суд отправил в СИЗО бывшего заместителя исполнительного директора—управляющего директора по финансам «Роснано» Аргура Галстяна. 24 апреля предъявили окончательное обвинение главе «Пластик лоджик» Борису Галкину. Анатолий Чубайс пока не проходит по какому-либо уголовному делу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Анатолию Чубайсу не хватило дел».

Никита Черненко