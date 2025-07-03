Китайский хоккейный клуб переедет в Санкт-Петербург из Мытищ

Китайский хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» проведет домашние матчи сезона-2025/26 на «СКА Арене», которая находится в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«СКА Арена», построенная в 2023 году, является самым большим хоккейным стадионом в мире. Она вмещает в себя 21,5 тыс. зрителей (при проведении концертов ее вместимость может быть увеличена до 23 тыс.). По итогам прошедшего сезона «Куньлунь» с большим отставанием стал худшей командой КХЛ по посещаемости домашних матчей (в среднем 2 205 зрителей) и заполняемости арены (31%).

«СКА Арена» является домашним стадионом одноименного клуба. Однако в июне совет директоров команды принял решение, что следующий сезон СКА проведет в «Ледовом дворце», так как станция метро «Парк Победы», на которой располагается «СКА-Арена», будет закрыта на капитальный ремонт.

«Куньлунь Ред Стар» был основан в 2016 году для участия в КХЛ. До конца регулярного чемпионата-2019/20 клуб базировался в Пекине. Перед началом нового сезона руководство «Куньлуня» приняло решение, что команда переедет в подмосковные Мытищи в связи закрытием границ из-за пандемии COVID-19.

Таисия Орлова