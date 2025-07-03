Росприроднадзор назвал причину загрязнения пляжей Новороссийска

Загрязнение пляжей в Новороссийске связано с разливом нефтепродуктов 20 июня с иностранного судна под флагом Панамы, сообщает Росприроднадзор. Разлив произошел во время бункеровки судна HONRISE в порту из-за сбоя в работе оборудования и недостаточного контроля экипажа. По данным ведомства, более 35 тыс. квадратных метров акватории загрязнено нефтепродуктами.

«Вред, причиненный морской среде, оценен более чем в 14 млн рублей. Компания возместила ущерб добровольно», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

В Росморречфлоте заявили, что спасательные службы оперативно устранили загрязнения с помощью боновых заграждений и биосорбентов.

Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что новые выбросы мазута в Новороссийске якобы связаны с затонувшими в 2024 году танкерами в Керченском проливе. Оперштаб Краснодарского края опроверг это сообщение.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Общее количество попавшего в море мазута оценивается не менее чем в 3 тыс. тонн.