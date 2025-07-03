Из-за «массированной атаки БПЛА» в липецком Ельце отменили рок-фестиваль

Администрация Ельца Липецкой области сообщила об отмене бесплатного фестиваля «Рок над лесом», который был запланирован на 5 и 6 июля. Он должен был пройти в парке 40-летия Октября. Причиной такого решения назвали «массированную атаку беспилотников на город».

По данным Министерства обороны, ночью дежурные средства ПВО сбили над Липецкой областью десять БПЛА. Как сообщал губернатор Игорь Артамонов, в результате падения обломков дрона на частный дом в Липецком округе погибла местная жительница 1954 года рождения, еще как минимум два человека пострадали.

Также глава региона сообщил о попадании БПЛА в секцию многоквартирного дома в Ельце. Взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жильцов эвакуировали, никто не пострадал.

Еще один дрон упал на парковке предприятия в Ельце — там произошел пожар. Сотрудники цехов эвакуированы. Пострадавших нет.

Игорь Артамонов также рассказал, что провел заседание оперштаба региона. В ходе него обсуждались повреждения от ночных атак в Липецке, Липецком округе и Ельце. По словам губернатора, был разработан комплекс мэр по восстановлению имущества. Он поручил в ускоренном порядке провести оценку ущерба для начисления компенсационных выплат.

Алина Морозова