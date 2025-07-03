За ночь над Черноземьем уничтожили 67 БПЛА

Ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 69 беспилотников, в том числе 67 над Черноземьем. 27 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 22 — над Воронежской, десять — над Липецкой, восемь — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным губернатора Игоря Артамонова, в Липецком округе Липецкой области в результате падения обломков беспилотников погибла хозяйка частного дома, еще два человека пострадали. Повреждены несколько жилых объектов, как минимум один автомобиль.

Воронежский губернатор Александр Гусев рассказал, что БПЛА ликвидировали в пяти районах и городских округах. Никто не пострадал. В двух частных домах повреждены крыши, еще в одном и в квартире выбито по одному окну. Из-за обрыва линии электропередач без света остается одно село.

Курский оперштаб подтвердил информацию оборонного ведомства. В правительстве Белгородской области отдельно не прокомментировали атаки.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова