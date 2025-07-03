Под Липецком мирная жительница погибла из-за падения обломков БПЛА

Ночью обломки беспилотника упали на частный дом в Липецком округе Липецкой области. В результате погибла хозяйка 1954 года рождения. Еще два человека пострадали, предварительно, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия падения БПЛА на частный дом под Липецком

Фото: из Telegram-канала Игоря Артамонова Последствия падения БПЛА на частный дом под Липецком

Фото: из Telegram-канала Игоря Артамонова

Глава региона добавил, что дом, в котором погибла мирная жительница, сильно поврежден. В нескольких соседних пострадало остекление, также в ремонте нуждается автомобиль.

Один из беспилотников попал в секцию многоквартирного дома в Ельце. Никто не пострадал. Однако взрывной волной повредило остекление в заселенной части здания. Жильцов эвакуировали. На месте работают экстренные службы.

После падения еще одного дрона на парковке предприятия в Ельце произошел пожар. Его уже локализовали. Сотрудники цехов эвакуированы. Пострадавших, предварительно, нет.

Господин Артамонов добавил, что властям продолжают поступать сообщения об обнаружении обломков БПЛА в Липецке, Липецком округе и Ельце. Все заявки отрабатываются.

С 1:27 до 8:19 в регионе действовал режим воздушной опасности. В 2:23 в регионе объявили угрозу удара дронов, до 6:42 она действовала для Ельца и Елецкого района.

Алина Морозова