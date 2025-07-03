В Свердловской области запустят программу учета домашних и бездомных животных

В Свердловской области готовится к запуску программа учета животных, которая позволит собрать информацию о бездомных и о домашних питомцах, сообщили в законодательном собрании региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты запросили у министерства цифрового развития и связи подробную информацию о работе системы, отметив, что от свердловчан поступает много жалоб на бездомных собак в городах. К программе смогут подключиться все жители и внести данные о своих питомцах. Кроме того, с помощью программы можно будет найти себе питомца, просмотрев перечень животных без хозяев с фотографиями, описанием повадок и состояния здоровья.

Каждое отловленное животное получит персональную карточку с полной историей, где будет указано место отлова, медицинские процедуры, время пребывания в приюте. Система обеспечит прозрачность использования бюджетных средств и контроль за выполнением контрактов.

«Впереди глобальная работа на законодательном уровне, ведь проблема безнадзорных животных начинается с безответственных владельцев, и это тот вопрос, который предстоит решить»,— отметили в пресс-службе заксобрания.

Ранее в Свердловской области ввели дополнительные требования к содержанию домашних животных. Владельцы домашних животных обязаны зарегистрировать своих питомцев, убирать продукты их жизнедеятельности и не допускать содержания животных в местах общего пользования многоквартирных домов и квартир, без согласия жильцов.

Напомним, Свердловское законодательное собрание выступило против закона об установлении предельных сроков содержания бездомных животных в приютах и их последующем умерщвлении. Депутаты отметили, что закон не решит проблему обеспечения безопасности граждан, предложив меры по маркированию животных.

Полина Щуцкая