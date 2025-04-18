На Урале утверждены новые требования к содержанию домашних животных

В Свердловской области введены дополнительные требования к содержанию домашних животных, включая правила их выгула, сообщили в правительстве региона. Документ разработал Свердловский департамент ветеринарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новые требования направлены на защиту домашних животных. Они предотвратят причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу и общественному порядку. Ранее Свердловская область оказалась второй среди регионов России по числу инцидентов с укусами людей собаками. За год в регионе было зафиксировано 8 тыс. случаев укусов.

Согласно новым правилам, владельцы домашних животных обязаны зарегистрировать своих питомцев, убирать продукты их жизнедеятельности и не допускать содержания животных в местах общего пользования многоквартирных домов и квартир, без согласия жильцов.

Установлены требования и к выгулу домашних животных. Теперь во время прогулки животное должно быть в ошейнике и на поводке. Выгуливание или самовыгул собак на детских и спортивных площадках запрещен.

Лица, виновные в нарушении требований, несут ответственность в соответствии с законодательством. Напомним, штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц, от 5 тыс. до 15 тыс. руб.— для должностных и от 15 тыс. до 30 тыс. руб.— для юридических.

Ранее Свердловское законодательное собрание выступило против закона об установлении предельных сроков содержания бездомных животных в приютах и их последующем умерщвлении. Депутаты отметили, что закон не решит проблему обеспечения безопасности граждан, предложив меры по маркированию животных.

Полина Щуцкая