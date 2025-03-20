Свердловское заксобрание выступило против умерщвления бездомных животных

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области выступили против законопроекта об установлении предельных сроков содержания бездомных животных в приютах, что фактически означает разрешение на их умерщвление, сообщили в пресс-службе управления информационной политики заксобрания области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее госдума отложила рассмотрение законопроекта, дающего регионам право усыплять бездомных животных. Мнения региональных властей по поводу законопроекта разошлись, хотя все просят учесть обстановку с бродячими собаками на местах. Обсудить инициативу депутаты намерены после того, как получат заключение правительства РФ.

В обращении к председателю комитета Госдумы по экологии Дмитрию Кобылкину свердловские депутаты отметили, что законопроект не решит проблему обеспечения безопасности граждан.

«Необходимо введение обязательного маркирования домашних животных, в частности собак, а также ужесточение ответственности за несоблюдение владельцами домашних животных установленных требований к их содержанию»,— говорится в письме свердловских депутатов.

Напомним, в августе 2023 года депутаты законодательного собрания Свердловской области планировали инициировать поправки в федеральное законодательство, чтобы ужесточить ответственность за безответственное обращение к домашним животным.

Полина Щуцкая