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Коммерсантъ FM
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Киселев заявил, что Sputnik Азербайджан не может продолжать работу

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что на данный момент Sputnik Азербайджан не может продолжать свою работу.

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Дмитрий Киселев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют»,— сказал он «РИА Новости». Медиаменеджер также заявил, что работа «Россия сегодня» всегда была направлена на развитие дружественных отношений между народами России и Азербайджана.

Дмитрий Киселев назвал обвинения в адрес сотрудников медиагруппы несостоятельными. «Со своей стороны будем всеми доступными средствами обеспечивать правовую защиту наших журналистов», — подчеркнул он.

30 июня в Азербайджане задержали семь сотрудников агентства Sputnik Азербайджан, входящего в медиагруппу «Россия сегодня». 1 июля на четыре месяца были арестованы глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Это случилось после того как в Екатеринбурге арестовали восьмерых представителей азербайджанской диаспоры, подозреваемых в участии в ОПГ. Впоследствии двое из них скончались. Следственная экспертиза в Азербайджане, куда тела были направлены для захоронения, выявила, что они погибли в результате множественных травм. Судмедэкспертиза российской стороны показала, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Подробнее о деле азербайджанской ОПГ — в материале «В диаспоре собрали группировку».

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