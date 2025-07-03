Детская школа искусств Пятигорска станет площадкой креативного образования

В Пятигорске на базе Детской школы искусств имени В.И. Сафонова откроется вторая школа креативных индустрий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уточняется, что в учреждении с нового учебного года 80 ребят с 5 по 11 класс станут изучать звукорежиссуру, электронную музыку, фото- и видеопроизводство, анимацию и 3D-графику. Учащиеся получат доступ к современному оборудованию и передовым образовательным программам с акцентом на развитие креативного мышления. Целью проекта проекта определяют помощь детям в раскрытии потенциала.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Северо-Кавказский федеральный университет станет базой для первого в России колледжа креативных индустрий, который будет готовить специалистов среднего профессионального образования для перспективных творческих отраслей.

Константин Соловьев