В Ставрополе откроется первый в России колледж креативных индустрий

Северо-Кавказский федеральный университет станет базой для первого в России колледжа креативных индустрий, который будет готовить специалистов среднего профессионального образования для перспективных творческих отраслей. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКФУ Фото: пресс-служба СКФУ

Новое учебное заведение создается в рамках проекта Министерства просвещения РФ, для реализации которого в стране определены экспериментальные территории. Учреждение будет специализироваться на подготовке кадров со средним профессиональным образованием для активно развивающихся творческих направлений.

«В перспективе обучение будет проводиться по направлениям "Дизайн" и "Реклама". В планах открытие таких направлений, как "Разработка компьютерных игр дополненной и виртуальной реальности", "Музыкальное звукооператорское мастерство", "Графический дизайнер", "Техника и искусство фотографии", "Анимация и анимационное кино", "Кино- и телепроизводство"-, следует из сообщения.

По мнению экспертов, появление такого колледжа даст импульс развитию экономики региона, привлечет внимание компаний федерального уровня и поможет решить проблему миграции талантливой молодежи из Ставрополья.

Николай Аксенов