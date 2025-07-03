Ростовский производитель пластиковых заготовок модернизирует склад в Камышевахе

Ростовское ООО «ЮМА-ПЭТ» реконструирует склад в х. Камышеваха Аксайского района под производственно-складской комплекс по выпуску изделий из полиэтилентерефталата. Об этом сообщает «Город N».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации, компания с 2015 года производит ПЭТ-преформы и позиционирует себя как один из крупнейших изготовителей пластиковых заготовок в Ростовской области и Краснодарском крае. Одна производственная площадка работает в Ростове, вторую планируют организовать в камышевахской промзоне.

Склад в Камышевахе расположен на участке 0,6 га. Точные параметры предприятий — площади и мощности — не раскрываются.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году ЮМА-ПЭТ получила выручку 371,5 млн руб. и прибыль 8,7 млн руб. По сравнению с 2023 годом оборот вырос на 21% (с 305,9 млн руб.), прибыль увеличилась в три раза (с 2,8 млн руб.).

Валентина Любашенко