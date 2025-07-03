Интерес бизнеса к франшизам растет

В январе—мае 2025 года в России были заключены 3,7 тыс. франчайзинговых сделок, следует из данных Роспатента. Год к году их число выросло на 2,4%. Количество участвующих в соглашениях товарных знаков увеличилось на 13%, до 5 тыс.

Рынок франчайзинга растет второй год подряд. В январе—мае 2024 года количество заключенных на нем соглашений увеличилось на 23% год к году, до 3,6 тыс. Ставших предметом договоренностей товарных знаков — на 21%, до 4,4 тыс.

Сделки франчайзинга обычно выгодны обеим сторонам. Франчайзи они позволяют получить готовую финансовую модель и возможность использования известного товарного знака, а франчайзерам — расширить присутствие собственного бренда, пояснили в Роспатенте. В ведомстве видят растущий интерес к франшизам в сфере изготовления и продажи пищевой продукции, спортивных товаров, медицинских услуг и проч.

Подробнее — в материале ''Ъ'' «Франшиза раздора».

Дарья Андрианова