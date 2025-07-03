Франшиза раздора

Рынок франчайзинга активно растет. Стремясь найти новые инструменты для инвестиций, предприниматели все чаще делают ставку на покупку готовых решений для бизнеса. Обратная сторона этого процесса — рост числа судебных разбирательств. Франчайзи оказываются недовольны полученными вводными или финансовыми результатами бизнеса, а франчайзеры сталкиваются с предпринимательским терроризмом. Эта ситуация может подвести рынок к выработке профильного регулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В январе—мае в России было заключено 3,7 тыс. сделок франчайзинга в отношении 5 тыс. товарных знаков, следует из данных Роспатента. Год к году значения увеличились на 2,4% и 13% соответственно. Рост рынка франчайзинга замедляется, но все же остается устойчивым. За январь—май 2024 года количество зарегистрированных договоров увеличилось на 23% год к году, до 3,6 тыс., представленных в них брендов — на 21%, до 4,4 тыс.

Оборот рынка франчайзинга, согласно Franshiza.ru, в 2024 году вырос на 17%, до 3,72 трлн руб.

Самым растущим направлением на рынке франшиз в первом полугодии, по данным TopFranchise, стали категории автобизнеса и производства. Интерес к ним вырос на 48,6% и 43,6% год к году соответственно. Но чаще всего предприниматели приобретают франшизы в сфере услуг (42% от общего числа), торговых сетей (23%) и заведений общепита (14%).

Поиск поддержки

Рост спроса на франшизы в последние годы — результат поиска гражданами инструментов для инвестиций. В стремлении уберечь средства от обесценивания люди ищут ниши, в которых доход будет выше инфляции, считает гендиректор DNA Realty Антон Белых. На эту тенденцию указывает и развитие в стране частного предпринимательства. На 10 июня в России работало 6,8 млн субъектов малого и среднего бизнеса, за год их количество увеличилось на 3,2%.

Дополнительным источником роста спроса на франшизы могли стать собственники коммерческих площадей. Такие предприниматели могут приобретать франшизу, рассчитывая максимизировать доходы и сократить сроки окупаемости вложений, отмечает господин Белых.

По данным RRG, на первых этажах московских новостроек инвесторы в 2023 году выкупили 461 тыс. кв. м, в 2024-м — 444 тыс. кв. м.

Открыть объект по франшизе обычно проще, чем самостоятельно. Предприниматель получает готовую бизнес-модель, поддержку франчайзера и узнаваемый бренд, поясняет руководитель отдела аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. В Роспатенте считают, что такие сделки выгодны всем. Франчайзер расширяет присутствие бренда и получает регулярный доход по договору. Это, в свою очередь, приводит к росту предложения. Если раньше продажа франшизы была прерогативой крупных игроков, то сейчас возможность работать под своим брендом все чаще предлагают небольшие сети, говорит эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Источник недоразумений

Обратная сторона роста рынка франчайзинга — увеличение числа споров между сторонами, отмечает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. На эту тенденцию обращает внимание и юрист «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Антон Назаренко, указывая, что чаще всего разбирательства затевают именно франчайзи. Они, по словам госпожи Рожественской, обычно оказываются недовольны объемом и качеством предоставляемой поддержки.

Предприниматель Степан Степанян развивал по франшизе химчистку «Хозяюшка». Франчайзер, по его словам, обещал фактически бизнес под ключ: всестороннюю поддержку, помощь в подборе и обучении персонала, госсубсидию в размере 1 млн руб., детальную смету расходов на запуск. Но, заплатив паушальный взнос, бизнесмен получил только ссылку на корпоративный портал с общими советами: как зарегистрировать ИП, размещать вакансии и т. п.

Такой подход не соответствовал ожиданиям господина Степаняна, он обратился в суд с требованием о расторжении договора и компенсации затрат. Гендиректор «Хозяюшки» Игорь Голиков называет этот иск попыткой получить работающий бизнес и опыт бесплатно, уклонившись от отступных в размере 1 млн руб. Это условие, по его словам, предусмотрено в договоре при расторжении по инициативе франчайзи. Судебное разбирательство продолжается.

Бизнесмен Руслан Яценко, открыв по франшизе магазин оборудования для сварки ПНД-труб «Атлант», оказался в схожей ситуации. Франчайзер, например, гарантировал ему возврат вложенных средств, если бизнес не окупится за три месяца. Получить эти средства предпринимателю не удалось, но суд о взыскании он выиграл. В «Атланте» не ответили на запрос “Ъ”.

Риск недопонимания

Предприниматели нередко ждут, что их «проведут за ручку» от запуска бизнеса и до выхода на миллионные обороты, а когда этого не происходит, стараются вернуть паушальный взнос, поясняет госпожа Рождественская. Но директор по развитию сети кофеен Cofix Екатерина Панова отмечает, что на деле речь идет о таком же бизнесе со всеми предпринимательскими рисками. Перекладывать ответственность на франчайзера она считает не лучшим решением. По ее мнению, предприниматели не всегда ответственно подходят к заключению договора: могут невнимательно читать его текст или отказаться от привлечения профессиональных юристов.

Проблемы нередко встречаются и на стороне франчайзеров. Немногие из них, по словам госпожи Рождественской, указывают в договоре точный перечень мер поддержки, поясняет Анна Рождественская. Правообладатели ограничиваются общими фразами, и в случае конфликта суд встает на их сторону. Компании, по словам эксперта, могут, например, не указать форму обучения или объем консультаций.

На рынке появляются и изначально недобросовестные франчайзеры. Директор по франчайзингу ресторанного холдинга «Росинтер Ресторантс» Дмитрий Шалов говорит, что речь может идти даже о вовсе несуществующем бизнесе. Иногда у франчайзи нет реальной возможности пользоваться правами, предоставленными по договору, например товарный знак может оказаться недействующим или вообще не зарегистрирован, говорит юрист Semenov & Pevzner Юлия Ившина.

Эксклюзивные технологии

Но чаще попадаются неотработанные бизнес-модели. Юрий Мирзоев говорит, что речь может идти об изначально завышенных прогнозах доходности либо скрытых платежах. Франчайзи сталкиваются и с недобросовестной рекламой: гарантированную прибыль могут обещать без конкретных примеров, поясняет он. Зарабатывающие на франшизе компании, по словам госпожи Пановой, при этом могут торопить партнеров с подписанием соглашения.

Франчайзи также могут судиться из-за недовольства предоставляемой информацией, не считая ее ноу-хау или секретами производства, говорит Анна Рождественская.

Предприниматели, по ее словам, нередко понимают, что предоставленные сведения можно легко найти в интернете.

В такой ситуации оказалась Екатерина Ньюсон, вложившаяся в открытие двух салонов NailsUp (брендом управляет команда сети маникюра 4Hands). Все полученные ею после уплаты взноса сведения, по словам предпринимателя, можно было найти в открытом доступе. Одновременно большинство материалов оказалось применимо к 4Hands, а не NailsUp: студии работают в разных форматах и ценовых сегментах. Хотя владелец 4Hands Татьяна Шутова убеждена, что все претензии франчайзи базируются на неверном толковании статьи ГК РФ о секрете производства. Суд отказал госпоже Ньюсон в иске. Но ее адвокат Яков Дьячук считает, что в ходе разбирательства были допущены нарушения. Решение планируется оспорить.

Глобальные риски

Впрочем, риски существуют и для франчайзеров. Менеджер по налоговой экспертизе Neo Патимат Османова предупреждает, что налоговая может трактовать заключенные договоры как дробление бизнеса. Тогда компании придется доказать, что каждый партнер ведет коммерческую деятельность самостоятельно и независимо: сам принимает управленческие решения, имеет собственный персонал, бухгалтерию и т. д.

Анна Рождественская предупреждает, что франчайзи могут заниматься и так называемым потребительским экстремизмом.

Недобросовестные партнеры приобретают права на использование бренда, рассчитывая получить полностью технологию работы, а после — отказываются от обязательств по надуманным причинам. Цель такого подхода — продолжить работу самостоятельно и не платить роялти. Защититься от рисков, по мнению госпожи Пановой, практически невозможно. Хотя иски франчайзеров о взыскании задолженности по лицензионным платежам часто удовлетворяются судами, говорит руководитель дирекции юрфирмы Vegas Lex Кирилл Никитин.

Российское законодательство, по словам господина Никитина, регулирует франчайзинг через институт коммерческой концессии. Само понятие в отечественном праве отсутствует. Нормы, по его мнению, могут противоречить друг другу. Эксперт приводит в пример ч. 1 ст. 1027 ГК РФ. Она предусматривает возможность передачи франчайзеру прав на секрет производства. Одновременно специальные нормы гл. 75 ГК РФ обязывают правообладателя сохранять конфиденциальность производства. В противном случае его права на технологию прекращаются.

Нормы долгое время не пересматривались и, очевидно, нерелевантны, констатирует Кирилл Никитин. Юрий Мирзоев предполагает, что повысить прозрачность и доверие на рынке франшиз поможет усиление законодательной базы для защиты обеих сторон. Эксперт предполагает, что важным шагом могло бы стать введение сертификации франшиз и обязательства предпринимателей раскрывать реальные показатели по работе точек франчайзи.

Хотя Дмитрий Шалов считает, что существующего регулирования вполне достаточно. Директор управления франчайзинга ювелирной сети Sokolov Антонина Жукова отмечает, что бизнесу важно делать упор на выстраивание в договорах с франчайзи настоящей партнерской культуры.

Дарья Андрианова