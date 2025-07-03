В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей над морем

На территории Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей над морем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Смерчи могут образоваться на участке Магри — Веселое. Штормовое предупреждение продлится до конца дня.

Ранее в пресс-службе администрации Сочи сообщили, что на территории города ожидается сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15–17 м/с. В связи с этим мэрия может ввести временные ограничения на купание.

Алина Зорина