В Сочи могут временно ограничить купание на пляжах

Сегодня, 3 июля, администрация Сочи может ввести временные ограничения на купания на пляжах города. Пользователи принимают решение самостоятельно исходя из обстановки на конкретном участке побережья, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Сейчас на территории Сочи действует штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. В течение дня в городе ожидается сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15–17 м/с. Неблагоприятная погода также ожидается на территории Сириуса. На участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Ранее мэрия города-курорта сообщала, что все оперативные службы Сочи переведены на усиленный режим работы. Жителям и гостям рекомендуют не находиться вблизи моря, рек, ручьев и малых водотоков. Необходимо следовать мерам предосторожности, не оставлять автомобили в низинах, где может скапливаться вода, и под деревьями.

Алина Зорина