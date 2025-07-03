Коррупцию вскормили вьетнамской кухней

Завершено расследование дела бывшего замначальника управления по вопросам миграции УМВД России по Омской области Игоря Маркина, который обвиняется в коррупции. По версии следствия, полицейский принимал от ресторатора из Вьетнама за помощь в легализации двух земляков блюда национальной кухни к Новому году, спиртное на общую сумму 43 тыс. руб. Китайский предприниматель, занимающийся выращиванием овощей, за выдачу разрешения на временное проживание двум рабочим из Средней Азии преподнес подполковнику подарочный сертификат на 150 тыс. руб. в салон часов. Экс-полицейский оспаривает обвинения в свой адрес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело замначальника управления по вопросам миграции Игоря Маркина рассмотрит Куйбышевский райсуд Омска

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Дело замначальника управления по вопросам миграции Игоря Маркина рассмотрит Куйбышевский райсуд Омска

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Омское управление СКР завершило расследование дела в отношении бывшего замначальника управления по вопросам миграции регионального МВД 39-летнего Игоря Маркина. Экс-полицейскому вменяются в вину два эпизода получения взяток (ч. 3 и ч. 5 ст. 290 УК РФ), по которым ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы, рассказала сегодня официальный представитель следственного ведомства Лариса Болдинова.

Это уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. В материалах следствия указывается, что в декабре 2022-го и декабре 2023 годов, в преддверии новогодних праздников, полицейский получил от ресторатора из Вьетнама взятку блюдами национальной кухни и спиртными напитками на общую сумму 43 тыс. руб.

В качестве ответного жеста подполковник якобы организовал незаконную выдачу разрешения на временное проживание двум вьетнамцам, работавшим в общепите.

Кроме того, говорится в деле, осенью 2023 года предприниматель из КНР, занимающийся выращиванием овощей, за выдачу разрешения на временное проживание двум рабочим из Средней Азии и общее покровительство вручил полицейскому подарочную карту стоимостью 150 тыс. руб. в магазин часов. По ней Игорь Маркин приобрел наручные часы марки Hamilton за 141 тыс. руб.

Замначальника управления по вопросам миграции омского УМВД задержали. На его рабочем месте и в квартире провели обыски. Около 1 млн руб. силовики обнаружили в чехле гитары. Также дома у подозреваемого были изъяты часы Hamilton, рассказали в прокуратуре Омской области.

По информации управления СКР, в качестве обеспечительных мер правоохранители добились ареста наиболее ликвидного имущества полицейского. В опись попали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, коллекция часов, охотничье ружье и электрогитара.

Игорь Маркин, которого после возбуждения уголовного дела уволили из органов, вину в инкриминируемых преступлениях не признал. Несколько месяцев он провел под стражей, в последующем его освободили из СИЗО под запрет определенных действий. Прокурор региона Алексей Афанасьев утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Уголовное дело о даче взятки (ст. 291 УК РФ) в отношении вьетнамского и китайского бизнесменов было прекращено в соответствии с примечанием к этой статье УК. В нем говорится, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если оно активно содействовало раскрытию и добровольно сообщило о совершенном преступлении в следственные органы.

Константин Воронов