В Британии проверят дверь в палату лордов стоимостью 9,6 млн фунтов

Счетная палата британского парламента получила запрос о проведении проверки по факту установки новой входной двери в одну из частей здания Вестминстерского дворца. Автор запроса — спикер верхней палаты парламента лорд Джон Макфолл — потребовал разобраться, почему стоимость двери в процессе установки возросла на 60% и почему эта дверь за £9,6 млн не работает должным образом, что выливается в дополнительные расходы £2,5 тыс. в неделю. Об этом сообщает Sky News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel LEAL / AFP Фото: Daniel LEAL / AFP

Дверь установлена в здании Вестминстерского дворца на входе для членов палаты лордов со стороны Старого дворцового двора. Изначально стоимость двери с установкой составляла £6,1 млн, но в итоге достигла почти £10 млн. После установки оказалось, что для входа в здание через нее нужно, чтобы кто-то изнутри нажал кнопку открытия. В результате возле двери вынуждена дежурить охрана и нажимать кнопку для входящих членов палаты лордов.

Проверка, проведенная комиссией палаты лордов, не смогла установить, на каком этапе возникли проблемы с дверью — еще при производстве или уже при транспортировке или установке и какие придется внести изменения в конструкцию, чтобы все заработало. Лорд Макфолл также просит счетную палату оценить качество принятия решений в проекте установки двери в целом, а также в выборе производителя, спецификаций самой двери и т. п.

Алена Миклашевская