Депутаты утвердили первого омбудсмена по правам коренных народов Севера в Югре

Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова назначена уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера (КМНС) в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Соответствующее решение поддержали 33 депутата думы ХМАО, три — воздержались, двое — не голосовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Алферова

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Людмила Алферова

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Первый заместитель губернатора Югры Павел Тараканов пояснил, что на пост омбудсмена по правам КМНС в регионе претендовали пять человек. «По итогам проверки на соответствие требованиям, проведенных собеседований и консультаций, учета мотивации, погруженности в текущую повестку региона и количества организаций, выдвинувшего каждого из кандидатов, губернатором Русланом Кухаруком внесены в думу две кандидатуры»,— пояснил чиновник. Он добавил, что глава региона одобрил заявки госпожи Алферовой и президента федерации пожарно-спасательного спорта ХМАО Ивана Тарханова.

Людмила Алферова заверила депутатов, что справится с задачами, поставленными Русланом Кухаруком. «Со мной большая армия единомышленников, общественников, а за ними сотни наших земляков»,— сказала она. Господин Тарханов признал, что его оппонент «более подходит для работы уполномоченного». «Она в курсе всех вопросов, всех проблем КМНС. Прошу вас избрать в качестве уполномоченного по правам КМНС Людмилу Алферову»,— обратился он к депутатам.

После голосования парламентариев госпожа Алферова вступила в должность омбудсмена. «Клянусь защищать права КМНС на территории ХМАО, добросовестно исполнять свои обязанности, быть беспристрастной и руководствоваться только законом и голосом совести»,— произнесла она текст присяги.

Людмила Алферова стала первым уполномоченным по правам КМНС в Югре. С предложением утвердить соответствующую должность в декабре выступил Руслан Кухарук, в апреле депутаты думы ХМАО поддержали инициативу губернатора. Господин Кухарук тогда пояснил, что решение основано на многочисленных обращениях представителей КМНС, общественных организаций и депутатов.

Василий Алексеев