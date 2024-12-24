В ХМАО создадут должность уполномоченного по делам коренных народов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) учредят должность уполномоченного по делам коренных народов в регионе, сообщил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития. Он подчеркнул, что инициатива сформирована на основе многочисленных обращений от представителей коренных народов, общественных организаций и депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«До сих пор ответственность за подготовку и принятие решений, затрагивающих столь чувствительный вопрос, была рассредоточена по разным ведомствам и учреждениям. Все они и далее будут действовать в рамках своего функционала. Но появится единая "точка входа" в систему, через которую решать вопросы развития коренных народов, защищать их законные права и интересы можно будет адресно и оперативно»,— заверил господин Кухарук.

Василий Алексеев