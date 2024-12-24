Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ХМАО создадут должность уполномоченного по делам коренных народов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) учредят должность уполномоченного по делам коренных народов в регионе, сообщил губернатор Руслан Кухарук в ходе ежегодного послания о положении дел и перспективах развития. Он подчеркнул, что инициатива сформирована на основе многочисленных обращений от представителей коренных народов, общественных организаций и депутатов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«До сих пор ответственность за подготовку и принятие решений, затрагивающих столь чувствительный вопрос, была рассредоточена по разным ведомствам и учреждениям. Все они и далее будут действовать в рамках своего функционала. Но появится единая "точка входа" в систему, через которую решать вопросы развития коренных народов, защищать их законные права и интересы можно будет адресно и оперативно»,— заверил господин Кухарук.

Василий Алексеев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...