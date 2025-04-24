В ХМАО учредили должность омбудсмена по делам коренных народов Севера

В Югре учредили должность омбудсмена по делам коренных народов Севера. Закон об этом приняли депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа сегодня, 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Идею создать должность омбудсмена Руслан Кухарук выдвинул в декабре прошлого года. По его словам, это решение основано на многочисленных обращениях представителей коренных народов, общественных организаций и депутатов.

«Коренные народы зачастую оказываются в уязвимом положении, особенно в вопросах доступа к правосудию, здравоохранению, образованию и природным ресурсам. Новый институт создаст для них реальный канал защиты и представительства, укрепит доверие к власти и поможет в разрешении конфликтных ситуаций на ранней стадии»,— прокомментировал сенатор РФ, представитель от думы Югры Александр Новьюхов. По его словам, процедура назначения уполномоченного будет проходить с обязательным участием Совета представителей коренных малочисленных народов. Это гарантирует, что должность не будет формальной, а станет «действенным механизмом обратной связи и справедливости».

Согласно официальным документам, уполномоченного будут назначать на пять лет с возможностью продления на еще один срок. Губернатор Югры должен представить думе кандидатуры на этот пост в течение 60 дней.

Мария Игнатова