В Ярославской области 4 июля ждут град

Местами по Ярославской области днем 4 июля пройдет град. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вместе с градом ожидаются ливень и сильный ветер с порывами 13-18 метров в секунду. Граждан просят не находиться вблизи деревьев в непогоду.

«Прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта, подтоплением пониженных участков местности, засором ливневых стоков и дренажных систем»,— напоминают в региональном ГУ МЧС.

Ранее жители Ярославля сообщали в соцсетях о прошедшем 1 июля граде.

Алла Чижова