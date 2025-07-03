В Ярославской области 4 июля ждут град
Местами по Ярославской области днем 4 июля пройдет град. Об этом предупреждает министерство региональной безопасности.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Вместе с градом ожидаются ливень и сильный ветер с порывами 13-18 метров в секунду. Граждан просят не находиться вблизи деревьев в непогоду.
«Прогнозируется вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением в работе коммунальных систем жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта, подтоплением пониженных участков местности, засором ливневых стоков и дренажных систем»,— напоминают в региональном ГУ МЧС.
Ранее жители Ярославля сообщали в соцсетях о прошедшем 1 июля граде.