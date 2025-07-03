Топ-менеджер ВТБ прогнозирует 10-процентное снижение прибыли банков в 2025 году

Центробанк (ЦБ) может начать снижать ключевую ставку быстрее, чем прогнозируют «консервативные» аналитики, считает первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов. По его словам, это даст стимул для улучшения прибыльности банковского сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пьянов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Дмитрий Пьянов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Я считаю, что 2025 год будет "серебряным" годом для прибыльности банковского сектора, уверенное второе место, то есть примерно на 10% меньше, чем 3,8 трлн (руб.--“Ъ”) прошлого года»,— сказал господин Пьянов в комментарии «России 24» в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.

По итогам 2024 года активы российского банковского сектора выросли на 16,9%, почти до 200 трлн руб. Корпоративный кредитный портфель прибавил 17,9% (87,8 трлн руб. на конец года), розничный — 14,2% (37,0 трлн руб.). Рекордный рост (26,1%) показали вклады физлиц, объем которых без учета счетов эскроу достиг 51,7 трлн руб. Однако в первые месяцы 2025-го темпы роста ощутимо замедлились.

Подробности — в материале «Ъ» «Задержки в развитии».