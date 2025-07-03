«В футболе стало слишком много историй с мутными схемами»

Свидетельство, подтверждающее членство клуба в ассоциации футбольных команд Российской премьер-лиги, получило московское «Торпедо». Документ за подписью президента РПЛ Александра Алаева опубликован в Telegram-канале столичного клуба. Но, несмотря на это, футбольные чиновники продолжают обсуждать возможность отстранения «Торпедо» от предстоящего сезона. Владелец клуба Леонид Соболев и бывший гендиректор Валерий Скородумов сейчас находятся в СИЗО. Их подозревают в подкупе футбольного арбитра. Какое наказание ждет «Торпедо»? Р азбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Полтава» Фото: ФК «Полтава»

Уже в середине июля стартует новый сезон РПЛ, а ситуация по московскому «Торпедо» до сих пор не ясна. Даже глава Российской премьер-лиги Александр Алаев предлагает сразу три возможных варианта развития событий: «Может оказаться, что нет оснований для каких-то серьезных наказаний — это первый сценарий. Второй сценарий: может быть доказана вина, произведена замена участника. Третий сценарий: время уйдет на это разбирательство, и придется, возможно, снять участника. Такой сценарий возможен. Наверное, это самый негативный вариант».

Стоит сказать, что сценарий с невиновностью арестованных представителей «Торпедо», которые яко бы предлагали взятку арбитру, вполне возможен. Ведь в данный момент у следствия есть всего лишь один свидетель — тот самый судья, которому вроде как предлагали деньги. Об этом “Ъ FM” рассказал адвокат владельца «Торпедо» Александр Добровинский: «Как следует из допроса судьи в качестве свидетеля, ни одного договорного или подкупного результата не состоялось.Тут возникает вопрос: а если договорной матч не состоялся, не было перехода денег, лишь одни разговоры, о которых сообщает один свидетель, который реагировал на предложение непонятным образом, тогда что?

С самого начала у меня появилась теория, что это не про футбол. И чем дальше, тем больше я в этом убеждаюсь».

По словам адвоката, его подзащитному не раз поступали предложения дешево продать почти достроенный стадион «Торпедо». Так что, несмотря на не самую серьезную доказательную базу, вину арестованных могут и признать. Но если этого не произойдет, то «Торпедо» стартует в РПЛ, как и планировалось. Любой другой вариант добавит головной боли руководителям РПЛ. Все-таки менять календарь или оставлять 15 команд в элите российского футбола — вариант, мягко говоря, сложный. Скорее всего, «Торпедо» накажут иначе, считает футбольный менеджер Юрий Белоус: «В других чемпионатах бывает, что команда начинает, условно говоря, при -10 очках. Я не исключаю, что так и будет, это равносильно тому, что команда займет место на вылет на следующий сезон».

К тому же, по мнению экспертов, после всего, что произошло, и без санкций, связанных с лишением очков, «Торпедо» — первый претендент на вылет из РПЛ, уверен футбольный тренер Александр Григорян: «Такие потрясения не могут не отразиться на команде, так не бывает. Все взаимосвязано».

Кстати 3 июля контрольно-дисциплинарный комитет РФС будет принимать решение по другому скандальному делу, связанному с возможной букмекерской ставкой на игру футболиста «Сочи» Владимира Писарского. Как-то много в последнее время стало в нашем футболе историй связанных с мутными финансовыми схемами, не находите?

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Владимир Осипов