Колесов пообещал петербуржцам теплое, но дождливое начало июля

Главный синоптик Петербурга, руководитель Гидрометцентра Александр Колесов пообещал жителям города теплое, но дождливое начало июля. Об этом специалист сообщил в своем Telegram-канале 30 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам господина Колесова, с 3 на 4 июля через город пройдет новый циклон, следующий посетит мегаполис уже шестого числа. Рассчитывать на непродолжительное улучшение погоды стоит в ближайшие дни.

В первые три дня второго месяца лета обойдется без дождей. Воздух ко 2 и 3 июля прогреется почти до 25 градусов. Такой температуры в июне не фиксировали. Когда во второй половине недели нас вновь посетят осадки, то сильно не похолодает. Будет до 20 градусов тепла.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что во время сильных ливней 29 июня в Колпинском районе города выпало 18,51 мм осадков. Следом с показателями 16,61 мм и 11,99 мм расположились Пушкинский и Красносельский районы.

Андрей Маркелов