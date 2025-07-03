В Чувашии отменили угрозу атаки БПЛА

На территории Чувашской Республики была отменена опасность атаки беспилотными воздушными судами. Информация об этом опубликована в официальном приложении МЧС России.

Ранее угроза атаки БПЛА также была отменена на территории Татарстана. Росавиация не сообщала о закрытии аэропорта в Чебоксарах, но сегодня были введены ограничения на работу аэропорта Казани.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, утром с 8:00 до 10:45 средствами ПВО были ликвидирован три беспилотника: два — над Самарской областью и один — над Белгородской областью.

Диана Соловьёва