В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

На территории Республики Татарстан был снят режим опасности атаки беспилотниками. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Угроза атаки БПЛА была объявлена сегодня около 5:00, режим опасности действовал более семи часов. Также был снят план «Ковер», ранее введенный в аэропорту Казани. За время ограничений в воздушной гавани шесть самолетов прилетели на запасные аэродоромы.

Ранее стало известно, что в аэропорту Казани были задержаны 30 авиарейсов на вылет и прилет.

Диана Соловьёва