Депутата, назвавшего ХМАО родиной узбеков, лишили зарплаты в думе Югры

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) прекратила осуществление депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе члена фракции КПРФ Халида Таги-Заде после заявления парламентария о том, что регион является «исторической родиной» узбеков. Председатель Борис Хохряков («Единая Россия»; ЕР) подчеркнул, что высказывание господина Таги-Заде является «недопустимой провокацией». «Ссылки на отсутствие злого умысла в данном случае не принимаются»,— добавил спикер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Халид Таги-Заде (в центре)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО Халид Таги-Заде (в центре)

Фото: Пресс-служба думы ХМАО

Глава комитета думы по социальному развитию Василий Филиппенко (ЕР) пояснил, что депутата лишают зарплаты в связи с пропусками заседаний окружного парламента и комитетов. «Информации и инициатив от него не поступает, и вопросы задаются только либо в рамках заседания комитета, либо на думе. Это позволяет сделать вывод, что Халид Таги-Заде в остальное время занимается другими делами, не функциями депутата»,— сказал он.

Господин Таги-Заде призвал коллег «не ухудшать» его положение. «Лишение зарплаты, соответственно, ухудшает, у меня семья, дети тоже есть»,— подчеркнул он. Парламентарий добавил, что отсутствовал на ранних заседаниях в связи с отпуском. «Это право работника по Трудовому кодексу, соглашаться с вызовом или не соглашаться»,— сказал депутат.

В завершении выступления Халид Таги-Заде добавил, что не успел завершить высказывание о «исторической родиной» узбеков из-за спикера Бориса Хохрякова, который тогда прервал его. «Мысль была только о том, что не все едут, чтобы присосаться к бюджету. Может быть люди едут с хорошими намерениями, что есть общая культура, история, что они хотят стать частью России»,— пояснил член фракции КПРФ, отметив, что выступает за «дружбу народов».

Решение о прекращении осуществления депутатской деятельности на постоянной профессиональной основе Халида Таги-Заде поддержали 32 парламентария, пять — не голосовали, один — выступил против.

Халид Таги-Заде заявил, что ХМАО является «исторической родиной» узбеков в ходе обсуждения роста рождаемости среди мигрантов в Югре на заседании окружного парламента в мае. Он пояснил депутатам, что регион и часть Тюменской области являются «исторически Сибирским ханством». «Правил хан Кучум, это узбекская династия Шибанидов, выходцы из Бухарского ханства. Может быть, мигранты сюда ездят на историческую родину»,— добавил господин Таги-Заде. На высказывание господина Таги-Заде обратили внимание депутаты Госдумы от КПРФ, ЛДПР и ЕР, которые призвали ФСБ и Генпрокуратуру устроить проверку в отношении парламентария. После реакции дума ХМАО лишила Халида Таги-Заде должности заместителя председателя комитета по социальному развитию. Спикер Борис Хохряков заверил, что парламент рассмотрит вопрос о лишении члена фракции КПРФ мандата в случае «принятия правовых решений».

Василий Алексеев