Euractiv: страны НАТО в Европе готовятся к возможному сокращению войск США

Европейские члены НАТО убеждены, что президент США Дональд Трамп сократит численность американских войск на континенте. Страны Европы в составе блока уже начали к этому готовиться. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на источники.

Сейчас на континенте размещено около 80 тыс. американских военнослужащих. В Европе считают, что США перенаправят свои силы в Азию и на Ближний Восток. «Вопрос не в том, произойдет ли вывод войск США, а в том, насколько организованно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие планы обороны альянса»,— сказал порталу неназванный дипломат одной из стран НАТО.

По оценкам собеседников Euractiv, страны Европы не смогут компенсировать отсутствие американских сил еще много лет. Некоторые из европейских участников Североатлантического альянса призывали руководство блока начать переговоры по пересмотру оборонных планов. В первую очередь возможный уход США затронет работу военных баз НАТО в Германии и Италии. Кроме того, Европа зависит от американской авиации, передовой логистики и спутниковых систем.

Постпред США при НАТО говорил, что Вашингтон планирует начать переговоры о сокращении своих войск в Европе до конца 2025 года. В апреле советник президента США Дональда Трампа Майк Уолц (в отставке с 1 мая) заявил, что Соединенные Штаты больше не могут позволить активную поддержку обороноспособности стран Европы.