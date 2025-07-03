МАК опубликовал отчет о крушении самолета Cetus в Нижегородской области

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о расследовании причин крушения легкомоторного самолета Cetus 704 RA-2296G в Кстовском округе Нижегородской области, произошедшего 20 февраля 2025 года. Крушение произошло при выполнении фигур пилотажа, следует из отчета.

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В результате погибли командир самолета и пассажир. МАК установил, что командиром воздушного судна (КВС) был указан его собственник, однако полет выполняло другое лицо. Фактический 58-летний пилот с отличием окончил Ейское высшее военное авиационное училище в 1990 году. Свидетельства авиационного персонала гражданской авиации не имел. Количество летных часов пилота не установлено. За время обучения в военном училище общий налет составил около 250 часов. В армии он также выполнял полеты на МиГ-23 и МиГ-27.

На Cetus пилот летал с 2021 года. В день происшествия связь с диспетчером командир судна не вел.

Самолет взлетел в 07:12. Полет проходил над посадочной площадкой с выполнением фигур сложного пилотажа «бочка», «переворот», «петля Нестерова», «полупетля». Через пять минут самолет при выполнении акробатического маневра ударился об землю на скорости около 270 км/ч.

При этом для данного самолета допускается выполнение восьмерки, спирали, пикирования, горки с углом тангажа до 30° и виражи с креном не более 60°. Выполнение других фигур сложного, высшего пилотажа и штопора запрещено.

Исследование показало, что до момента происшествия самолет был исправен. Судя по видеозаписи полета, система управления работала штатно. У пилота признаков опьянения не обнаружили. И пилот, и пассажир был пристегнуты.

Ранее пилот неоднократно выполнял фигуры по типу «бочка» со снижением. При падении он попытался вывести самолет из снижения, но предотвратить столкновение с землей не удалось.

Указано также, что посадочная площадка аэродрома не имеет аэронавигационного паспорта.

Галина Шамберина