Уголовное дело завели после падения самолета Van’s RV-7 в Нижегородской области

После падения легкомоторного самолета Van’s RV-7 в Нижегородской области, в результате которого погибли два человека, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России 20 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Дело квалифицировали по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

Как сообщал «Ъ-Приволжье», самолет упал на аэродроме Восточный в Кстовском округе. В следственном управлении уточнили, что погибли пилот и пассажир.

Следователи допрашивают свидетелей и готовят назначение экспертиз. Предварительно рассматривают следующие версии случившегося: ошибка пилотирования или технические неисправности самолета.

Галина Шамберина