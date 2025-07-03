В международном аэропорту Казани на вылет и прилет задержаны 30 авиарейсов на фоне ограничений на работу воздушной гавани. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани задерживается 30 рейсов на фоне введенных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани задерживается 30 рейсов на фоне введенных ограничений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Вылет из Казани перенесли у 17 авиарейсов, направляющихся в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Тбилиси, Хургаду, Мурманск, Камрань. Также задержаны 13 самолетов, направляющихся в столицу Татарстана из Москвы, Санкт-Петербурга, Стамбула, Тбилиси, Сочи, Камрани.

Ранее в аэропорту Казани был введен режим «Ковер». Утром в Татарстане также объявили опасность атаки БПЛА.

Диана Соловьёва