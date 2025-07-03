В Татарстане объявили режим беспилотной опасности

На территории Республики Татарстан примерно с 05:00 ввели режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в официальном приложении МЧС России.

Ограничений на работу аэропортов Татарстана пока не вводили. Как сообщили в Росавиации, воздушная гавань в Самаре временно не принимает и не отправляет рейсов.

В пресс-службе Минобороны рассказали, что этой ночью над регионами России было сбито 69 беспилотников: 27 БПЛА — над Белгородской, 22 — над Воронежской, 10 БПЛА — над Липецкой, 8 — над территорией Курской областью, и еще 2 БПЛА — над Республикой Крым.

Диана Соловьёва