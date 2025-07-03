Умер ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Михаил Антонов

Ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Михаил Антонов умер после продолжительной болезни в возрасте 49 лет. Об этом сообщил главный редактор радио Андрей Горбунов.

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Фото: Страница Михаила Антонова в «ВК» Михаил Антонов

Фото: Страница Михаила Антонова в «ВК»

«Каждый день его голос звучал в домах по всей России. И своими программами Миша помогал тысячам человек. Его всегда дружеская манера общения моментально располагали любого слушателя к себе. Он мог поддержать и поднять настроение каждому. Да что там, сколько было звонков и сообщений у Антонова: "Ваша программа спасла мне жизнь", "Вы помогли мне не опустить руки"»,— рассказал господин Горбунов.

Он отметил, что Михаил Антонов был и «великолепным информационщиком». «Именно Миша вел прямые эфиры по самым острым и резонансным темам. Именно он в 5 часов утра немедленно вышел в эфир, когда 24 февраля 2022 года началась Специальная Военная Операция»,— заключил он.

В октябре 2024 года Михаил Антонов опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал подписчикам о решении взять паузу в работе и творчестве, чтобы «поправить здоровье». «Лечение будет долгим и непростым»,— написал журналист. В ноябре 2024 года господин Антонов опубликовал фото, на котором он сбрил волосы и передвигается с помощью ходунков. «Увы, болезнь дала осложнение и я почти месяц пробыл в реанимации, первую неделю курсируя между тем и этим светом. Спасибо врачам, вытащили. Теперь учусь заново ходить»,— написал он. Это был последний пост в его Instagram (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в РФ).

Полина Мотызлевская