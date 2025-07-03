Самарскую область атаковал еще один беспилотник

Утром в четверг, 3 июля, число сбитых в небе над Самарской областью дронов увеличилось до двух. О первом беспилотнике сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. О втором говорится в сводке Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В результате атаки БПЛА никто не погиб и не пострадал. Угрозы инфраструктуре нет.

В аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме. Работа мобильного интернета в Самарской области ограничена.

Георгий Портнов