Аэропорт Курумоч возобновил работу
В аэропорту Самары (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает Росавиация.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Ограничения вводились утром в четверг, 3 июля, для безопасности полетов гражданской авиации. В период действия ограничений два самолета, направлявшихся в Самару, были перенаправлены на запасные аэродромы. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Утром в четверг над Самарской областью был сбит беспилотник. В результате атаки БПЛА на регион никто не погиб и не пострадал. В настоящее время в Самарской области ограничена работа мобильного интернета.